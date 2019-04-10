Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Aynı Senaryoda Israr Edenlere Çok Yakında Anlayacakları Dilden Yeni...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
: "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz" dedi. - ANKARA
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