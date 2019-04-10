Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Aynı Senaryoda Israr Edenlere Çok Yakında Anlayacakları Dilden Yeni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala Aynı Senaryoda Israr Edenlere Çok Yakında Anlayacakları Dilden Yeni...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:05 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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