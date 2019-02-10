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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halde Terör Estirenlerin İşini de Biz En Kısa Zamanda Bitiririz (1)

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl töröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halde Terör Estirenlerin İşini de Biz En Kısa Zamanda Bitiririz (1), System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl töröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz" 

"Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz"

Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sinan Erdem Spor Salonu'nda İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, CHP'yi eleştirdi, yaptıkları çalışmaları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlerim ne diyorlar; domates, patetes, patlıcan, sivribiber vs... Bunların hepsi yutturmaca. İşte maalsef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi Hazine, Maliye, Gıda, Tarım bunun yanında Ticaret Bakanlığı'mız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik. ve siz böyle mi yapıyorsunuz?  Peki. Biz de şimdi sizlere satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz. ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruluyor. Buralarda adeta maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız" dedi.  Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişlerin hale gittiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rapor tutacak olan bu müfettişleri dövmeye kalktılar. Neden çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl töröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; halde terör estirenlerin  işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Biz milletimizin sömürülmesine müsade edemeyiz. İnşallah bu sömürüye de bitireceğiz." ifadelerini kullandı. 

Görüntü Dökümü:

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 03:36 Kaynak: DHA

Cudi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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