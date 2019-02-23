Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını Hayata...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını Hayata...

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:02 Kaynak: AA

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