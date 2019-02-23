Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını Hayata...
2 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elma Tanzimi Müjdesi Hayata Geçiriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Millet İttifakı'na Sert Sözler: Sloganlarını Pensilvanya Belirliyor
CHP'den Ayrılarak AK Parti'ye Geçen Barış Saylak'ın Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan Taktı
Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak