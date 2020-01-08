CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NE GELDİ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

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