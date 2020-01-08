Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç
Kongre Merkezi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı.
- İstanbul
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