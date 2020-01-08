Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne geldi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 'TürkAkım'ının açılışını bugün gerçekleştirecek. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Haliç Kongre Merkezi'nde önce baş başa görüşecek. Daha sonra ikili TürkAkım Projesi Açılış Törenine katılacak. Erdoğan açılışın gerçekleştirileceği Haliç Kongre Merkezi'ne geldi. Putin de kongre merkezine gelmek üzere Beşiktaş'ta kaldığı otelden ayrıldı.


- İstanbul
Vladimir Putin, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:25 Kaynak: DHA
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