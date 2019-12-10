Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını...

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"na katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını devam ettiriyor. Bu kardeşlerimizin bir bölümü, 75 yıl önce ansızın terk etmek zorunda bırakıldıkları evlerine geri dönmenin haklı ve onurlu mücadelesini veriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halihazırda 550 bin civarında Ahıska Türkü, yurtlarından uzakta hayatlarını...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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