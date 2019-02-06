Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda Çok İdeal Bir Yükseköğretim Sistemine Sahip Olmadığımız Bir...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye
geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA
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