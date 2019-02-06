Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda Çok İdeal Bir Yükseköğretim Sistemine Sahip Olmadığımız Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda Çok İdeal Bir Yükseköğretim Sistemine Sahip Olmadığımız Bir...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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