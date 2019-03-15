Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Halka Hitap Etti - Detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Halka Hitap Etti - Detaylar

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:38 Kaynak: AA

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