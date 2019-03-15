Cumhurbaşkanı Erdoğan Halka Hitap Etti - Detaylar
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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