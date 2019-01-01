Cumhurbaşkanı Erdoğan Halka Seslendi
1 saat önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesi -Erdoğan'ın seçim otobüsünden halka seslenmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını...
- Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın alana gelmesi
-Erdoğan'ın seçim otobüsünden halka seslenmesi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ankara
Spor Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Ankara Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" öncesinde seçim otobüsünden halka seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:29 Kaynak: AA
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