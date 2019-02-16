Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkalı-Kapıkule Hızıı Tren Hattı Projesi ile Ulaşım Süresi 4 Saatten 1...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkalı-Kapıkule hızIı tren hattı projesi ile ulaşım süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek"EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-Kapıkule HızIı tren hattı projesi ile ulaşım süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakika inecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkalı-Kapıkule hızIı tren hattı projesi ile ulaşım süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya inecek"



EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkalı-Kapıkule HızIı tren hattı projesi ile ulaşım süresinin 4 saatten 1 saat 20 dakika inecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlediği Edirne mitinginde, halka hitap etti.

"Edirne'yi Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethinden bugüne kadar Edirne için ülkemiz için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Edirne'den bakanlar bütün Türkiye'yi Balkanları görebilir. Fatih Sultan Mehmet işte böyle bir şehirde dünyaya geldi. Çok çalışarak, Edirne'yi ve ilçeleri Fatih Sultan Mehmet'e layık olanların yönetmesi lazım. İstanbul'u fetheden o güzel kumandan ve o güzel ordu, fethi nereden başlattı. Edirne'den başlattı. Edirne bu milletin göz bebeğidir. Edirne, Meriç ve Tunca'nın suladığı sularla bolluktur, berekettir. Siz bizim geleceğimizsiniz" dedi.

"Edirne'ye bugüne kadar 15 katrilyon yatırım yaptık"

Erdoğan, "31 Mart'a hazır mıyız? Gayretli miyiz? O zaman üstünüz. Edirne bir CHP klasiği olan çöp, çukur, çamur zihniyetinden inşallah 31 Mart'ta kurtulacak. Dişe dokunur tek bir hizmet getirmeyenlerin sonu, inşallah geliyor. Bugüne kadar ülkemizin 80 vilayeti ile beraber Edirne'ye de yatırımlarımıza devam ettik, ediyoruz. Bugüne kadar toplamda Edirne'ye 15 katrilyon yatırım yaptık. Türkiye'de sosyal devlet ilkesini en yaygın en başarılı şekilde uygulayan Ak Parti olmuştur" diye konuştu.

"Bizde kula kulluk yok"

Erdoğan, "Bizde kula kulluk yok. Biz sadece rabbimizin huzurunda eğiliriz. Rabbimizin huzurunda secdedeyiz. Bunun dışında asla. Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattı projemizde çalışmalar sürüyor. Halkalı-Kapıkule Hızlı tren projemizin alt yapısı hazır, seyahat 4 saatten, 1 saat 20 dakikaya inecek. Onlar konuşur, biz yaparız. Ergene Nehri için alt yapıları hazırladık. Bay Kemal, senin bu belediyelerin bunlara bugüne kadar neden müdahale etmedi. Bay Kemal, bugüne hep yalan üretti. SSK'nın müdürü olduğu zaman neler yaptığını biliyoruz. Bunlar, anne babaların morglardan teslim etmezlerdi. Bizler şehir ve devlet hastanelerimizde biz bir şeyi gerçekleştirdik. Ergene Nehri'nin su kalitesinde ciddi seviyelerde iyileşmeye ulaştık, devam ediyoruz. Ergene Havzası'nda 13 ileri biyolojik su arıtma tesisi inşa ettik. Bunların ikisini Edirne'de inşa ettik. Edirne'nin içme suyu sorununu çözdük. Edirne'yi taşkınlardan korumak için Kanal Edirne projesini hayata geçiriyoruz. Bu sene Edirne nehir taşkınlarından korunacak" dedi.

"Helga modern de benim Ayşe, Fatma kardeşim artık değil mi?"

Erdoğan, "2,6 katrilyon çiftçilerimizi tarımsal destek verdik. Bay Kemal, çiftçi aç diyor. Eline gözüne dursun. Bunlar net rakamlar. Edirne'de, birçok ilçede dahi doğal gazı getirdik. Batılı modern de, Helga modern de benim Ayşe, Fatma kardeşim modern değil mi artık. Bunları kim çözdü" diye konuştu.

"Bay Kemal bunlardan haberin var mı?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize düşen anlatmak, oy vermek vatandaşımın kendi takdiri. Demokrasi bu. Anlatmaya devam edeceğiz. Bu alanda bulunan 15 bin kişi de anlatacak. Bu yıl Enez ve Lalapaşa'ya doğalgaz getiriyoruz. Edirne'de yatırımcı kardeşlerimize iş insanlarımıza 1,7 katrilyon yatırım teşviki verdik. 2017 yılında yerli kaynaklardan elektrik üretimi yüzde 45'di şimdi bu oran yüzde 65 oldu. Nereden, nereye. Enerji konusunda size bir müjde, geçtiğimiz hafta mevcut doğalgaz rezervimize, 3 milyar metreküp rezerve sahip yeni gaz sahaları keşfettik. Bay Kemal bundan da bir haberin var mı, bunu da söyle, bir teşekkür et bu hükümete ama söylemez" dedi.

"Gelin Edirne'yi modern bir şehir haline getirelim"

Erdoğan, "İstanbul'da, çöp dağları vardı. Ümraniye çöplüğü patladı 39 vatandaşımız öldü. Gazeteler, promosyon olarak gaz maskesi dağıtıyordu. Edirne'de böyle olmasın. İçim yanıyor, gönlüm acıyor, gelin artık Edirne'yi modern bir şehir haline getirelim. Bugün Batı'da, Almanya'da, Batı Trakya'da camilerimizi yakıyorlar. Çipras'a dedim 'Ruhban okulunu' istiyorsunuz. Gelin dedim Fethiye Cami'ni açalım. Cami yapıyorsunuz, minare yok. Çan kulesi olmadan kilise olur mu? Batı Trakya'da Türk ismine dahi tahammül edemiyorsunuz. Biz düşünce, inanç ve eğitim özgürlüğü ile yolumuza devam edeceğiz. Roman vatandaşlarımız bizim dönemimizde toplumdaki hak ettikleri yere yükseldiler. Böyle de devam edeceğiz. El ele vereceğiz, 15 Temmuz'da nasıl dimdik durduysak, yine duracağız " ifadelerini kullandı.

"Bu şehri de laiklik istismarından ve istismarcılarından kurtaracağız"

Erdoğan, "Biz milletimizi tornadan çıkmış gibi belki kalıplara hapsetmek yerine, açık fikirli, farklı görüşlü bir millet olmasını istedik. Bu ülkede diğerlerinin hakkına hukukuna saygılı olmak şartıyla dilediği gibi yaşayabilir. Altını çiziyorum, hakkına hukukuna saygılı olmanın dışında kimseye farklı bir muamele yoktur. Varsa karşısında ben varım. Bu şehri de laiklik istismarından kurtarmamız gerekiyor. İş bilmez, hizmet yapmaz istismarcılardan kurtarmaya hazır mısınız? Balkanların giriş kapısı, iftihar şehrimiz sizlerin desteği ile güçlü ülkemize desteğini verecektir. Serhad şehri olmak, öncü olmak en ön saflarda olmak demektir" dedi.

Erdoğan, Edirne mitinginin ardından, helikopter ile İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenleyeceği miting için kentten ayrıldı.

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