Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-Kapıkule Seyahat Süresi 4 Saatten 1 Saat 20 Dakikaya İnecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halkalı-Kapıkule Seyahat Süresi 4 Saatten 1 Saat 20 Dakikaya İnecek

1 saat önce

- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne Mitingine katıldı.

- Alandan görüntüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi EDİRNE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Meydanı'nda düzenlenen Edirne Mitingine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:26 Kaynak: AA

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