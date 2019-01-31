Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımıza, Yeni Bir Heyecanla, Yeni Bir Vizyonla, Kimi Tecru¨beli Kimi Yeni...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecru¨beli kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözu¨nu¨ veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkımıza, yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecru¨beli kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye
taşımanın sözu¨nu¨ veriyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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