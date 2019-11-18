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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halkının sahip çıktığı bir ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yıkabilmesi mümkün değildir."
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