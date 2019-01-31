Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkla Birlikte Yönetim İlkesiyle Belediye Faaliyetleriyle İlgili Kararlara...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkla Birlikte Yönetim İlkesiyle Belediye Faaliyetleriyle İlgili Kararlara...

1 saat önce

IHAAW133337-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW133337-SIY/31-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz" dedi. 31.01.2019 13: 33: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:39 Kaynak: İHA

Politika
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