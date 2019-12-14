Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Heniyye, Hamas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Erbakan: Milletin dindar siyasetçilere olan güveni yara alıyor
Yaptığı tespihlerle hayran bırakıyor! Erdoğan'ın koleksiyonunda 20 tespihi var Malatya'da polis noktasına ateş açıldı Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu

Son Dakika Haberleri
01:57 Evini su basan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı (2) - Son Dakika
01:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek - Son Dakika
01:55 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İSVİÇRE VE MALEZYA'YI ZİYARET EDECEK - Son Dakika
01:46 Trump'ın azline karşı olan Demokrat Partili Jeff Van Drew'ün Cumhuriyetçi Parti'ye geçeceği iddiası - Son Dakika
01:45 Soğuk havayı çaldıkları müzik ve söyledikleri şarkılar ile ısıtıyorlar - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 02:04:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]