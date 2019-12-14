Cumhurbaşkanı erdoğan hamas siyasi büro başkanı haniye ile görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan hamas siyasi büro başkanı haniye ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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