Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyeti kabul etti. - İSTANBUL