Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 17:04
Kaynak: İHA
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