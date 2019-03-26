Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamasete, Popülizme Asla Tevessül Etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik."

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