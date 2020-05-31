Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamd olsun hem buram buram tarih kokan, hem de hastalarımıza şifa vesilesi...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restore edilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 05:01 Kaynak: AA
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