Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Çok Verimli Bir Rusya Seyahati Gerçekleştirdik ve Güneyimizde...
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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