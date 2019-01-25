Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Çok Verimli Bir Rusya Seyahati Gerçekleştirdik ve Güneyimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Çok Verimli Bir Rusya Seyahati Gerçekleştirdik ve Güneyimizde...

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:34 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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