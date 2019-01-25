Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun Çok Verimli Bir Rusya Seyahati Gerçekleştirdik ve Güneyimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun çok verimli bir Rusya seyahati gerçekleştirdik ve güneyimizde inşallah barışı da böylece sağlamış oluyoruz."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'daki Siyasi Krizle İlgili Konuştu: Trump'ın Açıklaması Beni Şoke Etti

Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

Meteoroloji Uyardı: Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Çamur Şeklinde Yağış Bekleniyor