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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur"
6 saat önce
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı.
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, coronavirüse karşı alınacak yeni tedbirlerle ilgili açıklama yaptı. (2)
Erdoğan: "Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur'
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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