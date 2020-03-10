Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. " - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
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