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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamdolsun ülkemizde şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmuyor. Salgın belirginleştiği andan itibaren erken bir dönemde hiç tereddüt etmeden bütün tedbirlerimizi kararlı bir şekilde uygulamaya koyduk. " - ANKARA
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