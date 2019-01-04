Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile Bir Araya Geldi
43 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:28 Kaynak: AA
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