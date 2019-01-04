Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile Bir Araya Geldi

43 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı kıldı. Erdoğan ve Han, cuma namazı sonrası baş başa görüşme için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme, 2 saat 10 dakika sürdü.

Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Han başkanlığında heyetler arası görüşme başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Pakistan, Han, Politika
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