Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:03 Kaynak: AA
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