Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış?
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:03 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış, ellerinde yüz binlerce masumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış?"
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