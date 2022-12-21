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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü isimlere Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni takdim etti

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'ye ve Türk kültürüne hizmet eden, katkı sunan herkesin başımızın üstünde yeri vardır' - Son Dakika

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