Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır."
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