Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok. Çünkü O Milletvekili de Değil. Onunla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin Kaçacak Deliği de Yok. Çünkü O Milletvekili de Değil. Onunla...

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. Milletimiz onlara sandıkta en büyük tokadı atacak. 31 Mart günü millet onlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Politika
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