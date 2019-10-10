Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü" -"Terör örgütü ve yandaşları yalan yanlış bir sürü haber devreye sokmak istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü"

-"Terör örgütü ve yandaşları yalan yanlış bir sürü haber devreye sokmak istedi. Harekatımız şuanda devam ediyor. 109'un dışında yaralılar ve teslim olanlar da var"

-"Kara propaganda makinesine karşı gerekli tedbirleri aldık"

-"Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak gerçek yüzlerini ortaya koydu"

-"Çocuk katili sizsiniz. Kadınlara saldıran sizsiniz. Biz öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz"

-"Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak bu sefer de onu yapacağız. Yani gittiğimiz yerlere huzur ve barışı götüreceğiz"

-"Terör örgütünün desteği ile parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye sesleniyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin bu edepsizliğin, ahlaksızlığın daniskasıdır"

-"Siz bulunduğununuz yerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tünellerle açmak suretiyle oralarda sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat başladığı saatten şu saate kadar 109 terörist öldürüldü

Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
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