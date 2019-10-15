Son Dakika Haberleri: - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun...
Son Dakika Güncel - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun...

56 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor"BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor"

BAKÜ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor" dedi. Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir" diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat, BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun...

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:24 Kaynak: İHA
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