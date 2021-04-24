Cumhurbaşkanı Erdoğan harekat merkezine bağlandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik düzenlenen "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne bağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu" Komuta Merkezi'ne video konferansla bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla görüştü.

Selamlayarak başladığı konuşmasında Erdoğan, "Mazisi şanla ve zaferlerle dolu Türk Silahları Kuvvetlerimiz, bugün de milletimizin güvenliğini tehdit eden tehlikelere karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor" dedi.

"Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız"

"Bu tarihi mücadeleyi gerçekleştiren kahraman ordumuzla ve onun tüm mensuplarıyla iftihar ediyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: " 'Ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla yürütülen bu mücadelede, kahraman Mehmetçiğimizin karşısında dayanabilecek hiçbir güç tanımıyoruz. Türkiye, tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de mücadelesini hak, hukuk, adalet gibi insani değerlerden en küçük bir sapma göstermeden yürütmektedir. Amacımız, güney sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör varlığını tamamen ortadan kaldırmak ve ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmektir. Terörün kökünü kazımakta ve vatandaşlarımızı terör belasından tamamen kurtarmakta kararlıyız. Kahraman ordumuzun son dönemde artık doğrudan terörün merkezine yönelen başarılı harekatları, bu hedefimize yaklaştığımıza işaret etmektedir."

"Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dün akşam Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonu başlattığına değinen Erdoğan, "Karadan ve havadan sığınak-barınak ve mağaraların ateş altına alındığı operasyonda, şu ana kadar çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Komşumuz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde icra edilen bu harekat, bölgede barış ve huzurunun tesis edilmesine de önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

"Ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Burada bir kez daha ifade etmek isterim ki, ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de Suriye'nin geleceğinde bölücü terör örgütüne ve teröre asla yer yoktur. Uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde, bölgemize kan, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmeyen bu katil sürülerinin kökünü kurutana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kahraman Mehmetçiğimizin başarıyla icra ettiği operasyonlarda azami oranda yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin kullanılması da bizim için ayrı bir memnuniyet ve iftihar vesilesidir. Sözlerime son verirken bu operasyonda görev alan Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personelinin her birini ayrı ayrı alınlarından öpüyor, sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun". - İSTANBUL