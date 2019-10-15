Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi. - BAKÜ
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