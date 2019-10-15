Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: İHA
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