Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1)

17.04.2021 16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacının eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirterek, "Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyacının eser ve hizmet siyaseti olduğunu belirterek, "Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'nde sözlerine, bugün vefatının 28. yıldönümü olan 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı yad ederek başladı.

Özal'ın ülkenin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla milletin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Merhum Özal gibi vatanperver devlet adamlarından devraldığımız hizmet sancağını çok daha yukarılara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. İşte bugün ülkemizin medarı iftiharlarından olan Ilısu projemizin etaplarından birini daha hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılışı yapılan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Batman-Hasankeyf-Gercüs- Midyat yolu üzerinde inşa ettikleri köprüyle bölgeye gurur verici bir yatırımı daha kazandırmış olduklarını aktardı.

Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü'nün 1001 metrelik mesafesiyle ülkenin en uzun köprüleri arasında yer aldığını, bölünmüş yol standardında inşa edilen köprüde yayalar için de bir geçiş yolunun bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam yatırım tutarı 439 milyon lirayı bulan bu köprü su altında kalan Batman-Midyat yolunun göl sahası dışında inşa edilen Hasankeyf'in yeni merkeziyle olan irtibatını da sağlayacaktır. Açılışını yaptığımız projeyle zamandan ve akaryakıttan önemli ölçüde tasarruf edilecektir. Batman, Mardin ve Habur Sınır Kapısı arasındaki irtibatı da sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır." diye konuştu.

"Yolumuzda kararlılıkla yürüdük"

Dicle Nehri üzerinde yükselen dev eserin inşasında emeği geçenleri tebrik ederek, ülkenin ve milletin hayallerini gerçeğe dönüştüren emek sahiplerinin her birine teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına eserlerimizle, yatırımlarımızla, hizmetlerimizle mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun diye koşturuyoruz. Bu hizmetleri de çoğu zaman terör örgütlerine, destekçilerine ve takoz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki projelerimizle zorlu arazi şartları yanında bölücü terör örgütünün sabotajlarıyla da uğraşıyoruz. Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunda attığımız her adımda bölücü örgüt ve siyasi uzantılarını daima karşımızda bulduk. İstismar araçlarını kaybetmemek uğruna her türlü alçaklığa imza attılar."

Terör örgütünün, Batmanlı, Mardinli, Hakkarili, Şırnaklı, Diyarbakırlı vatandaşların hizmet almaması için her türlü iğrençliği sergilediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mesela yol yaptık, rızkının peşindeki işçileri katlettiler. Baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Havalimanı yaptık akla, hayale gelmedik iftiralar attılar. Okul yaptık, çiçeği burnunda, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Kütüphane, kurs, yurt, gençlik merkezi yaptık, ateşe verdiler, yakıp, yıktılar. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Milletimizin vergileriyle alınan belediye araçlarını, halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar. Burada yaşayan vatandaşlarımız özellikle Ilısu Barajımızın inşa sürecinde karşılaştığımız sıkıntıları gayet iyi biliyor. İçeride bölücü örgütün güdümündeki yapıların, dışarıda onların destekçilerinin barajla ilgili yürüttükleri kampanyaları dün gibi hatırlıyoruz. Biz bunların hiçbirine prim vermedik. Mimar Sinan gibi, yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde diyerek, yolumuzda kararlılıkla yürüdük. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri, eserleri ülkemize kazandırarak verdik."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı: (1) - Son Dakika


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