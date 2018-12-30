Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere Dikkat Edeceğiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:12 Kaynak: AA
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