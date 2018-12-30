Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere Dikkat Edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere Dikkat Edeceğiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hassasiyetlere dikkat edeceğiz. 'Burada da işte hanımlar fazla oldu' deme hakkımız yok. Bu toplumun yüzde 51'i bayan. Buna bir defa dikkat edeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:12 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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