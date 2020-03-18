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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastalıktan en iyi korunma yolu virüsün bulaşmasını engellemektir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastalıktan en iyi korunma yolu virüsün bulaşmasını engellemektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastalıktan en iyi korunma yolu virüsün bulaşmasını engellemektir" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:49 Kaynak: İHA
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