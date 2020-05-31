CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANE AÇILIŞI İÇİN HADIMKÖY'E GELDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. II. Abdülhamid tarafından yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Askeri Hastanesi, Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi olarak bugünkü törenin ardından hizmet vermeye başlayacak. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından helikopterle Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne geldi. Erdoğan tören alanına geçmeden önce hastane içinde inceleme yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 04:41 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HASTANE AÇILIŞI İÇİN HADIMKÖY'E GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış Cesur paylaşımların kraliçesi, file çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi 56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Gadırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı Dünyanın en genç milyarderinin serveti kurmaca çıktı 44 yaşındaki yıldız oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okuyor "Fakirsin" dedikleri genç aşçıdan fenomenleri kıskandıracak başarı Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Gülben Ergen'den Emre Kara'ya samimi itiraf: TEDx konuşması hayatımın en zorlu işiydi "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen, şiddet sorularına cevap veremedi İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi