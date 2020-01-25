Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 06:28 Kaynak: DHA
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