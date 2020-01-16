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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik."
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hastanelerimizin toplam yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine çıkarttık. Doktor sayımızı 92 binden 161 bine yükselttik."
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