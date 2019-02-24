Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da
2 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri arasında havaalanından otobüsle halka hitap edeceği Antakya İtfaiye önüne geldi. Erdoğan'a güzergah boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HATAY
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:02 Kaynak: İHA
DSP Genel Başkanı Aksakal: Erdoğan Görüşmek İstedi, Kabul Etmedim
Genç Girişimci, Erdoğan'la Görüşebilmek İçin İzmir'den Ankara'ya Yürüyor
AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü!
Bahçeli, Sosyal Medyadan Duyurdu! MHP'nin Meclis Başkanlığı İçin Adayı Belli Oldu