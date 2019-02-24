Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da

2 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun güvenlik önlemleri arasında havaalanından otobüsle halka hitap edeceği Antakya İtfaiye önüne geldi. Erdoğan'a güzergah boyunca vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:02 Kaynak: İHA

Politika
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