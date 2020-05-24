Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüşerek Mehmetçiğin bayramını kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 02:03 Kaynak: AA
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