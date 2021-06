Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'daki toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi, ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros terminallerinde, günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmaya tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün, dayanışmanın şehri olduğunu belirterek, "Her bir ilçesindeki, her bir mahallesindeki, her bir hanesindeki kardeşlerimi gönülden selamlıyorum. Bugün bizi bir kez daha muhabbetle bağrına bastığı için Hatay'a teşekkür ediyorum. Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ı; Müslüman'ı, Hristiyan'ı, Musevi'siyle Hatay'ımız, hoşgörü ve barış içinde yaşama kültürünün sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın, işgalin acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne olduğunu çok iyi bildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte bunun için Hatay, canlarını ve onurlarını kurtarmak amacıyla kendisine gelen tüm kardeşlerine kucak açmış, hepsini bağrına basmıştır. Dünyanın hızla etnik, dini, kültürel ayrımcılık bataklığına gömüldüğü bir dönemde Hatay, tarih boyunca yaptığı gibi bugün de tüm insanlığa örnek olmayı sürdürüyor." dedi.

"19 yıldır hep yaptığımız gibi, Hatay'ın bu mücadelesine yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle destek veriyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Hatay'a hem hasret gidermeye hem de her biri diğerinden önemli bir dizi yatırımın resmi açılışını yapmaya geldiklerini söyledi.

Hatay Stadı'nın, 26 bin 600 kişilik kapasitesiyle şehre yakışır bir eser olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın, bordo-beyaz renkleriyle gönüllerimizde taht kuran Hatay spor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Stadımızın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Hizmete alınma sevincini paylaşacakları bir diğer yatırımın, BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer LNG depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gazi gemisi olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendi sınıfında son teknolojiyle inşa edilen Ertuğrul Gazi gemisi, ihtiyaca göre Dörtyol veya Saros terminallerinde günlük 28 milyon metreküp kapasitesiyle gazlaştırma işlemi yapabilecektir. Kendi bayrağımızla hizmet verecek Ertuğrul'un bir diğer özelliği de kamyon, tank ve gemilere doğrudan yükleme yapabilme kabiliyetine sahip olmasıdır. Uzunluğu 295 metre, genişliği 46 metre olan bu gemi, gazlaştırma kapasitesi itibarıyla ülkemizin doğalgaz ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılama imkanına sahiptir."

Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi

Boru hatlarına bağlı kalmadan doğalgaz kullanılmasını sağlayacak Ertuğrul gemisinin, özellikle kış aylarındaki dalgalanmalara karşı Türkiye'ye önemli bir esneklik kazandıracağını bildiren Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgazı 2023'den itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız çok daha artacaktır. BOTAŞ vasıtasıyla ülkemize kazandırdığımız bu yatırımın da hayırlı olmasını diliyorum." dedi

Resmi açılışını yapacakları bir başka eserin de Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahşap işlemeciliği, şehrimize Habib-i Neccar Hazretlerinin mirasıdır. Ülkemizin önemli mobilya üretim ve ahşap işlemeciliği merkezleri arasında yer alan Hatay'ın, açılışını yapacağımız Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile bu alanda yeni bir atılım yapacağına inanıyorum. Şehrin muhtelif bölgelerinde, çoğu da uygun olmayan yerlerde ve verimsiz şartlarda çalışan mobilyacılarımız, toplam 200 bin metrekare kapalı alana sahip bu sitede, en modern şartlarda üretime devam edecektir." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen bu projenin Hatay'a ve sektöre hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Ayrıca, yine bugünkü törenimizle Çevlik-Kale mahalleleri arasındaki 26 kilometrelik yolun, tarihi Hatay Meclis binasının restorasyonunun, Madenli Yat Limanı ve Su Sporları Merkezi'nin, toplam 1281 dersliğe sahip 81 yeni okulumuzun yapımının ve 89 okulumuzun deprem güçlendirmesinin, birinci basamak sağlık hizmeti verecek 12 tesisimiz ile diğer sağlık yatırımlarının, Belen Belediyesi Millet Bahçesi, 15 Temmuz Parkı ve Atatürk Parkı'nın, Altınözü Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkı ve Millet Bahçesi'nin de resmi açılışlarını yapıyoruz. Her bir yatırımın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu eserlerin Hatay'ın emrine verilmesinde emeği geçen tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum."

"Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 sağlık tesisi inşa ettik"

Türkiye'yi, eser ve hizmet siyasetiyle, Cumhuriyet döneminde yapılanların tamamını beşe, ona katlayacak yatırımlara kavuşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayetinin her birini, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal desteklere kadar her alanda en gelişmiş altyapıyla, en ileri hizmetlerle donattıklarını söyledi.

Bu kapsamda, 19 yılda Hatay'a da toplam 35 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını anımsatan Erdoğan, eğitime 8 bin 836 yeni derslik kazandırdıklarını, Hatay'a ikinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesini kurduklarını belirtti.

Yükseköğrenim öğrencileri için 7 bin 344 kişi kapasiteli yurt binaları açtıklarını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antakya, Kırıkhan ve İskenderun'da toplam 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurt binaları daha açacağız. Hatay'a dünyanın en büyük mozaik müzesini kazandırdık. Şehrimize 44 spor tesisi ve gençlik merkezleriyle birlikte bugün açılışını yaptığımız 26 bin 600 seyirci kapasiteli Hatay Stadyumu'nu kazandırdık. Hatay'a aktarılan sosyal yardım miktarını yıllık 3,4 milyon liradan 1,3 milyar liraya ulaştırdık. Sağlıkta, Hatay'a 14'ü hastane olmak üzere toplam 45 sağlık tesisi inşa ettik.

Toplamda 435 yataklı 4 hastane ile 23 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Ayrıca 660 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin proje çalışmaları sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Hatay'da hükümetlerimiz dönemleri süresince 8 bin konut projesini hayata geçirdik. Hatay için toplam 287 bin metrekarelik alanda 6 millet bahçesi projesi başlattık.

Birini bugün hizmete verdiğimiz millet bahçelerinin kalanlarının da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Karayollarında, 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye çıkardık. Demiryollarında, İskenderun-Toprakkale hattını komple yeniledik. Havayollarında, Hatay Havalimanımıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binası kazandırdık."

