Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank toplu açılış törenine katıldı - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesine (MOBSAN) kurulan 100 fabrika sayesinde en az 10 bin istihdam ve 500 milyon dolar ihracat hedeflendiğini söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay Stadı, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi Hizmete Alımı, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine iştirak etti.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle inşa edilen 100 fabrikanın bulunduğu MOBSAN'dan katılan Varank, buranın Türkiye'nin örnek sanayi sitelerinden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Varank, alanın 465 bin metrekare üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Tam 100 fabrikadan oluşuyor. Bu fabrikaların 85 tanesi şu anda üretime geçti. 15 tanesi taşınma aşamasında, şu anda 6 bin Hataylı kardeşimiz burada çalışıyor. Burada hedef en az 10 bin istihdam ve 500 milyon dolar ihracat. Buraya sizin talimatlarınızla hem alt hem üst yapısına büyük destekler verdik. Sayın Cumhurbaşkanı'm böyle güzel bir eseri sizin riyasetinizde Türkiye'ye kazandırmaktan gerçekten gurur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Varank ve beraberinde AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve site yönetim kurulu üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Varank ve beraberindekiler MOBSAN'daki atölyeleri gezip işçilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi

Hatay'ı, mobilya üssü olmasında önemli bir yere taşıyacak proje, Bakanlığın vizyon projeleri arasında yer aldı.

465 bin metrekare arazi üzerine kurulu 100 fabrikadan oluşan MOBSAN, iş yerlerinin tamamının üretime geçmesi ile yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye'nin en büyük ihtisas sanayi sitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yaklaşık 187 milyon TL kredi kullandırılarak inşa edildi.

Site, güneş enerjisi sistemi ile elektrik üretimine de uygun olarak planlandı.

Spor tesisi, restoran, cami gibi sosyal donatı alanları bulunan sanayi sitesinde, meslek eğitim merkezi planlanan bölgede meslek lisesi mezunlarına 6 aylık bir eğitim verildikten sonra bölgede işe başlamalarına da imkan sağlanacak.

MOBSAN ile Hatay'ın mobilya ihracatının 7 kat artması, mobilya sektöründe iç ve dış pazarda söz sahibi olunması hedefleniyor.