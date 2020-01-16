Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Havacılıkta ciro 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı.' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havacılıkta ciro 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havacılıkta ciro 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havacılıkta ciro 2.2 milyar dolardan 25 milyar dolara çıktı." - ANKARA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demirtaş'ın tiyatrosunu izleyenlere tepki gösterdi, salonda 'yuh' sesleri yükseldi Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil eleştirilerine kendi videosuyla cevap verdi Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız