Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan yapımı devam eden hastaneleri inceledi (1) - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan yapımı devam eden hastaneleri inceledi (1)
6 saat önce
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:03 Kaynak: DHA
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