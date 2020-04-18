Cumhurbaşkanı Erdoğan havadan yapımı devam eden hastaneleri inceledi (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , İstanbul'da yapımı süren Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki hastanelerle pazartesi günü açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi 'ni havadan inceledi.

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Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı