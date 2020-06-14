Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımız, ihtiyaç halinde yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi"

"Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı 3. Bağımsız Pisti, Devlet Konukevi ve Camii Açılış Töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Havalimanı'nda bulunan 3 pistten aynı anda uçaklar havalandı. Pilotlar uçuş öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telsiz üzerinden görüştü.