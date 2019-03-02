Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımızı Hizmete Sunduktan Sonra Turizmde Büyük Bir Patlama Olacağına...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -4-

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