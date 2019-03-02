Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımızı Hizmete Sunduktan Sonra Turizmde Büyük Bir Patlama Olacağına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımızı Hizmete Sunduktan Sonra Turizmde Büyük Bir Patlama Olacağına...

17 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması RİZE- AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. -4-

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:03 Kaynak: AA

Türkiye, Cumhuriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları Petkim Geçen Yıl 872 Milyon Lira Kar Etti

Dün Attığı Golle Gündem Olan Nazım Sangare, Türk Milli Takımında Oynamak İstiyor Mansur Yavaş: 6,5 Yıl Muhalefette Çalıştım, Erdoğan'dan Para Aldım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:20:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanımızı Hizmete Sunduktan Sonra Turizmde Büyük Bir Patlama Olacağına...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]