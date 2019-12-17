Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor' sergisini ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'deki BM Ofisi'nde "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini gezdi.

Erdoğan'a, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçıların yaptığı resimlerden derlenen karma sergiyi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tanıttı.

Forum çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" başlıklı sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deki temaslarına devam etmek üzere sergi alanından ayrıldı.

Sergiyi, Erdoğan ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor sergisini ziyaret etti

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Hayat Devam Ediyor, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:57 Kaynak: AA
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