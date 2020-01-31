Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, AFAD, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
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