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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:41 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Şu ana kadar deprem bölgesinde AFAD tarafından 25 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı." - ANKARA
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