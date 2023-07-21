Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

21.07.2023 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesine katıldı. Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra cenaze törenine katılarak taziyelerini iletti. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesine katıldı. Erdoğan bir dönem yol arkadaşlığı yaptığı ancak daha sonra aralarında soğuk rüzgarların estiği eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le tokalaştı. Gül, Erdoğan'ın seçim sonrası düzenlenen kutlama törenine de katılmıştı.

CENAZE NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak geldiği Eyüp Sultan Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan burada, namazın ardından Fatma Yazıcı için düzenlenen cenaze törenine katılarak, Hayati Yazıcı ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Milletvekili Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cenaze namazında saf tuttu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

TABUTU BİRLİKTE OMUZLADILAR

Erdoğan, konuşmasının ardından Gül'le birlikte tabuta omuz verdi. O anlar kameralara yansırken Fatma Yazıcı'nın naaşı defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı'na götürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı

SEÇİM ZAFERİ KUTLAMASINA DA KATILMIŞTI

28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çok sayıda devlet başkanı, başbakan, yabancı ülke temsilcilerini ağırlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenini izleyenler arasında dikkat çeken isimler yer almıştı. Onlardan birisi de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmuştu. Salona girişinde eski yol arkadaşına yönelen Erdoğan, Gül'le tokalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı
Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Hayati Yazıcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hayati Yazıcı'nın annesinin cenazesine katıldı - Son Dakika
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