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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hayatın tüm alanlarını kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını sağlamayı amaçlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:16 Kaynak: AA
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